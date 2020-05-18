"فيفا" يخطط لإقامة مباراة خيرية من أجل مكافحة كورونا

المصدر: زيورخ - د ب أ

أعلن جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم الاثنين أن الاتحاد يخطط لإقامة مباراة خيرية وتخصيص إيراداتها لصالح مكافحة فيروس كورونا.

وقال انفانتينو: من مسؤوليتنا إظهار التضامن ومواصلة فعل كل ما بوسعنا من أجل المشاركة في جهود مكافحة كورونا ودعمها.

وأوضح انفانتينو أن الهدف بالدرجة الأولى يتمثل في تسريع إمكانية إنتاج وسائل لتشخيص وعلاج المرض وإنتاج لقاحات مضادة.

وأشار انفانتينو إلى أن التفاصيل الخاصة بمكان وموعد المباراة والمشاركين فيها، ليست معروفة بعد في الوقت الراهن، وأضاف أنه يجري دراسة سيناريوهات مختلفة تتوافق مع التعليمات المتعلقة بالسياسة الصحية.

ومن المنتظر أن يتم جمع التبرعات في إطار المبادرة العالمية " الوصول إلى أدوات كوفيد-19".