الإصابة قد تنهي موسم رويس مع دورتموند

ذكر تقرير إخباري يوم الثلاثاء أن ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند قد يغيب عن الفريق في مباراة قمة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) أمام بايرن ميونخ، وربما يغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية أن رويس "30 عاما" لا يزال لا يستطيع المشاركة في تدريبات الفريق بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها، ويخضع لبرنامج تعافي فردي.

وأشارت الصحيفة إلى تأكد غياب رويس عن المباراة أمام بايرن ميونخ المقررة في 28 مايو الجاري في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني، الذي جرى استئناف منافساته ودوري الدرجة الثانية اعتبارا من يوم السبت الماضي بعد فترة توقف دامت نحو شهرين بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان رويس قد تعرض للإصابة العضلية في الرابع من فبراير الماضي خلال المباراة أمام فيردر بريمن في بطولة كأس ألمانيا.