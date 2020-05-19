بافاريا تستضيف مباراة بايرن وفرانكفورت في كأس ألمانيا

بات فى الإمكان إقامة مباراة الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا لكرة القدم، بين بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت في مدينة ميونخ الشهر المقبل بعد الحصول على موافقة من حكومة ولاية بافاريا.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" فأن ماركوس سيودير رئيس الوزراء الإقليمي أعطى الضوء الأخضر لاستضافة اللقاء في اجتماع عقد يوم الثلاثاء.

وعادت مباريات الدوري الألماني التي تنظمها رابطة الدوري يوم السبت وسط أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ولكن مسؤولية تنظيم الكأس تعود للاتحاد الألماني.

وسوف يستضيف بايرن فريق آينتراخت يوم 9 أو 10 يونيو المقبل. في الوقت نفسه فإن المباراة الثانية للدور قبل النهائي، بين ساربروكن وباير ليفركوزن مازالت تنتظر الحصول على موافقة.

ويستضيف الملعب الأولمبي ببرلين المباراة النهائية يوم 4 يوليو. وستقام المباريات الثلاث المتبقية في البطولة بدون جمهور.