رايولا: يوفنتوس كان سيضع هالاند بديلاً لهيغوايين

ادعى مينو رايولا وكيل أعمال إرلينغ هالاند المهاجم النرويجي الصاعد بقوة في يصفوف بوروسيا دورتموند الألماني أن يوفنتوس الإيطالي كان سيضعه في فريق تحت 23 عاما لو ضمه الى صفوفه.

وبعد انتقاله شتاء إلى دورتموند من سالزبورغ النمساوي، قدم هالاند (19 عاماً) أداء بالغ الروعة مع دورتموند وسجل له 10 أهداف في 9 مباريات في الدوري المحلي.

وقال رايولا، أحد أبرز وكلاء لاعبي كرة القدم في العالم، في تصريح لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: لماذا لم ينتقل هالاند الى يوفنتوس؟ كانوا سيضعونه في فريق تحت 23 عاما، واذا لم يحصل ذلك، كان سيكون بديلا لغونزالو هيغوايين.

وبعد استئناف الدوري إثر إجازة قسرية بسبب فيروس كورونا المستجد، افتتح هالاند التسجيل لدورتموند خلال الفوز الكبير على جاره شالكه 4-صفر، رافعا رصيده إلى 41 هدفا هذا الموسم في 34 مباراة في جميع المسابقات والثالث عشر في 12 مباراة مع دورتموند.

وكان يوفنتوس من الاندية التي حاولت ضم هالاند قبل قدومه إلى دورتموند، فيما تشير تقارير انه سيعيد المحاولة، نظرا لبند جزائي في عقده يتيح له الرحيل مقابل 75 مليون يورو في يوليو من العام المقبل.

وخطف هالاند الاضواء بسرعة بعد قدومه إلى دورتموند، اذ حقق ثلاثية "هاتريك" في 23 دقيقة في أول مباراة له بعد نزوله بديلا.

ويحتل دورتموند راهنا المركز الثاني في الدوري الالماني، بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر وحامل اللقب في آخر سبعة مواسم، وقد ودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.