رونالدو يظهر في تدريبات يوفنتوس بعد غياب شهرين

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى تدريبات فريقه يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء بعد غياب طويل استمر 72 يوما، أمضى منها أسبوعين في الحجر المنزلي.



وعرضت صور للاعب البرتغالي (35 عاما) لدى وصوله، في سيارة سوداء، إلى مركز تدريب النادي، ومن المقرر أن يخضع لفحص طبي قبل الانضمام للمدرب ماوريسيو ساري وبقية زملائه في الفريق.



وسافر رونالدو جوا إلى مدينته مادييرا البرتغالية بعد فوز يوفنتوس على انتر ميلان 2-صفر بدون جمهور في الثامن من مارس الماضي في أخر مباراة يخوضها الفريق القادم من تورينو في الدوري المحلي قبل توقفه بسبب جائحة كورونا.



وعاد إلى تورينو على متن طائرة خاصة في وقت سابق من الشهر الجاري قبل أن يمضي أخر أسبوعين في حجر صحي في منزله تنفيذا لتعليمات السلطات الإيطالية.



وعادت أندية الدوري الإيطالي إلى التدريبات في الرابع من مايو الجاري لكن التدريبات تتم ضمن مجموعات صغيرة وفي ظل احترام قواعد التباعد الاجتماعي.



ولا تزال الحكومة الإيطالية تبحث إمكانية عودة مباريات الدوري لكنها قالت يوم الاثنين إن العودة لن تكون قبل 14 يونيو المقبل.



ويغيب عن تشكيلة يوفنتوس المهاجم غونزالو هيغوايين الذي عاد إلى إيطاليا قادما من الأرجنتين يوم الخميس الماضي ومن ثم فإن عليه البقاء خلال الأيام العشرة المقبلة في الحجر الصحي.