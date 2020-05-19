قائد واتفورد يرفض العودة إلى التدريبات خوفاً من كورونا

رفض تروي ديني، قائد فريق واتفورد الإنجليزي لكرة القدم العودة إلى التدريبات هذا الاسبوع بعدما سمحت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لمجموعات صغيرة من اللاعبين بالتدريب سويا استعدادا لاستئناف الموسم.



وقال ديني (31 عاماً) إن المخاوف بشأن صحة ابنه والقلق العام بشأن العدد غير المتناسب من الأشخاص السود والآسيويين والمختلطين عرقيا الذين يتوفون بسبب فيروس كورونا جعلته حذرا.



وأضاف ديني في تدوين صوتي: نحن بصدد العودة هذا الاسبوع- قلت أنني لن أشارك، لا يوجد للأمر علاقة مع المكاسب المالية، فطفلي عمره خمسة أشهر ويعاني من مشاكل في التنفس، لا أريد العودة للمنزل وأعرضه لخطر أكبر. يجب أن تقود سيارتك بنفس الملابس، لا يمكنك الاستحمام، ثم تعود بنفس الملابس المتسخة التي لديك، وإذا كنت أضع ملابسي مع ملابس طفلي أو ملابس امرأتي من المرجح أن تكون في المنزل.



وُسمح لأندية الدوري الممتاز أن يعود اللاعبين للتدريب في مجموعات، بداية من يوم الثلاثاء، مع اتباع قواعد التباعد الاجتماعي، مع رؤية لعودة التدريبات بشكل كامل في وقت لاحق هذا الشهر.



وقال ديني : بالنسبة للسود، والآسيويين، والأعراق المختلطة، هم معرضون للإصابة بالمرض أربعة أضعاف وعلى الأرجح تكون لدينا أمراض طويلة الأمد بواقع الضعف، هل هناك أي فحص إضافي؟ أشياء للقلب لرؤية ما إذا كان الناس لديها مشاكل؟ لا، حسنا أشعر أنه يجب معالجة هذا.



وأضاف : بينما نخضع للفحوص وبينما سنكون في أجواء آمنة للغاية، الأمر يحتاج لإصابة شخص واحد فقط لتفشي المرض. لا أريد أن أجلب هذا معي للمنزل.