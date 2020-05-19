لوك شو: العودة إلى التدريبات أعظم خبر

أعرب لوك شو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم عن سعادته البالغة بشأن استئناف التدريبات في مجموعات صغيرة بداية من، الأربعاء، واصفا هذه الأنباء بأنها أهم أنباء سمعها في الأسبوع الحالي.

وأشار شو ، على الموقع الإلكتروني للنادي يوم الثلاثاء :كنا نعلم منذ نحو أسبوع باحتمالات العودة للتدريبات ، ولكن مانشستر يونايتد كان عليه أن يضمن أفضل بيئة آمنة للاعبيه والطاقم التدريبي.

وأوضح اللاعب : سنواصل الحفاظ على التباعد الاجتماعي. وسنستحم بمجرد عودتنا للمنزل. القواعد يجب أن تكون صارمة بالفعل. ولكننا أيضا سنلتزم بها بشكل صارم للتأكد من سير الأمور بشكل سلس وآمن بقدر الإمكان.

وأضاف : نحن جميعا مصرون على الأداء بشكل مناسب لأننا جميعا نتطلع للعودة إلى الملعب بشكل مناسب. علينا أن نؤدي عملنا ونحافظ على لياقتنا. إنها خطوة هائلة إلى الأمام أن نتواجد على نفس ملعب التدريب.

وأكد شو : نحن سعداء للغاية بالعودة إلى التدريبات وسنبذل قصارى جهدنا لضمان أن تظل الأمور آمنة وأن يظل الجميع بصحة جيدة مع الاعتناء ببعضهم البعض.