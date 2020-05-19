"كاس" تدرس استئناف مانشستر سيتي في يونيو

حددت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) يومي الثامن والعاشر من يونيو المقبل، للنظر في استئناف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، ضد قرار حرمان الفريق من المشاركة في المنافسات الأوروبية لمدة عامين بسبب مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، حظر مشاركة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا لمدة عامين مع تغريمه 30 مليون يورو (32 مليون و700 الف دولار)، بعد الكشف عن مبالغة النادي الإنجليزي في قيمة إيرادات الرعاية بين عامي 2012 و 2016.

ويتعين الفصل في هذه القضية قبل موعد قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.