إصابة مساعد مدرب بيرنلي بفيروس كورونا

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء إصابة مدربه المساعد ايان ووان بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيرنلي عبر موقعه الرسمي أن ووان يعاني حاليا من أعراض العدوى وسيتبع تعليمات الدوري الإنجليزي الممتاز بعزل نفسه طبيا لسبعة أيام.

وأشار بيان بيرنلي إلى أن ووان سيخضع لاختبار أخر للكشف عن فيروس كورونا يوم الاثنين المقبل.

وفي وقت سابق، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إصابة ستة من منتسبي الأندية بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تستعد فيه الأندية لاستئناف الموسم الشهر المقبل.

وفي بيان عبر موقعها الرسمي، أوضحت الرابطة أن ستة أشخاص ينتمون إلى ثلاثة أندية أصيبوا بكورونا وسيبدأون مرحلة العزل الطبي لمدة سبعة أيام.

وأضاف البيان : رابطة الدوري الإنجليزي يمكنها التأكيد أن يوم الأحد 17 مايو والاثنين 18 مايو، خضع 748 لاعبا وعضوا بالأجهزة الفنية لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، ومن بينهم ستة أشخاص من ثلاثة أندية ثبت إصابتهم بالعدوى.

ولم تكشف الرابطة عن أي تفاصيل تتعلق بالأشخاص الذين أصيبوا أو الأندية التي ينتمون إليها.