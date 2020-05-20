الاتحاد الإيطالي يعلن عن تمديد الموسم حتى 20 أغسطس

المصدر: روما - أ ف ب

أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم، الأربعاء، أنه مدد الموسم الحالي للدوري المحلي حتى تاريخ 20 أغسطس على أمل إنهاء جميع بطولاته الاحترافية (الدرجات الأولى والثانية والثالثة).

وقال الاتحاد في بيان : أبدى الاتحاد الإيطالي رغبته باستئناف وإنهاء البطولات الوطنية المحلية كحد أقصى في تاريخ 20 أغسطس في الدرجات الأولى والثانية والثالثة. كما قرر إطلاق موسم 2020-2021 في الاول من سبتمبر.

وتوقفت جميع الدوريات في ايطاليا في 9 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ووافقت الحكومة الإيطالية، الثلاثاء، على استئناف التدريبات الجماعية لأندية كرة القدم المحترفة، وقد يعاود دوري الدرجة الأولى نشاطه في منتصف يونيو.

وأشار بيان الاتحاد بأنه سيحدد قبل معاودة النشاط قوانين سيطبقها في حال تم تعليق النشاط مجددا.

وفي هذه الحالة، ينوي الاتحاد إقامة مراحل وجيزة من مباريات "البلاي اوف" من أجل تحديد نتائج المسابقات وأيضا بما يتعلق بمسألتي الصعود والهبوط.

كما سيضع الاتحاد قوانين في حال وضع حد نهائي للموسم الحالي والتي تتضمن بكل الاحوال مسألتي الهبوط والصعود.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري المحلي متقدما بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو.