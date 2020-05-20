الاتحاد البلجيكي يمدد عقد مارتينيز حتى مونديال 2022

المصدر: بروكسل - د ب أ

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم يوم الأربعاء تمديد عقد الإسباني روبيرتو مارتينيز، مدرب المنتخب الأول حتى كأس العالم 2022.

وتولى مارتينيز (46 عاماً) مدرب إيفرتون الإنجليزي السابق، تدريب المنتخب البلجيكي بعد يورو 2016، خلفا لمارك فيلموتس، وقاده للمركز الثالث في كأس العالم 2018 في روسيا.

ويتصدر المنتخب البلجيكي التنصيف التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم منذ 2018 وتأهل ليورو 2020، التي تأجلت لتقام العام المقبل بسبب وباء فيروس كورونا، محققا العلامة الكاملة بالفوز بعشر مباريات.

وكان عقد مارتينيز ينتهي في الأساس بعد يورو 2020 هذا العام ولكن تم تجديده الآن حتى كأس العالم، كما تم تجديد تعاقده كمشرف فني للاتحاد البلجيكي.

وقال روبيرتو: بسبب تأجيل يورو 2020 لا يمكننا أن ننهي تعاوننا الآن. لدى الاتحاد البلجيكي خطة طموحة والتي أتطلع إليها بحماس كبير، على المدى القصير والطويل.