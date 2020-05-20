إيمري تشان: جئت إلى دورتموند بحثاً عن البطولات

أكد إيمري تشان، الذي انضم لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة معاراً من يوفنتوس الإيطالي على رغبته في التتويج بالألقاب مع الفريق، وذلك قبل المباراة المهمة أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني .



وقال تشان في تصريحات لصحيفة "بيلد" مساء الأربعاء : انتقلت لبوروسيا دورتموند لأنني أريد الفوز بالألقاب. لم أحضر لتأكيد تواجد الفريق في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ. هدفنا في بوروسيا دورتموند أن نهبط أمام بايرن. لهذا علينا أن نفوز الاسبوع المقبل.



وختم: إذا كنا قريبين من بايرن مثلما نحن الآن، لا يتوجب علينا الاختباء. في النهاية الأمر متعلق بما تقدمه في الملعب.

ولعب تشان من قبل في صفوف بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في ألمانيا وليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.