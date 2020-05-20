بايرن يغري ساني بالقميص رقم 10

كشفت تقارير صحفية يوم الأربعاء أن فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يعتزم منح القميص رقم 10 إلى ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي خلال محاولاته المستمرة للتعاقد مع اللاعب.

وكان بايرن ميونخ أحد الأندية المعجبة منذ فترة بساني، الذي ارتبط اسمه بالانتقال لبايرن خلال العام الماضي. وكان بايرن تقدم بعروض لساني من قبل ولكن مانشستر سيتي رفضها حيث كان الفريق الإنجليزي يريد الإبقاء على اللاعب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية نقلا عن صحيفة "بيلد" الألمانية أن بايرن قدم القميص رقم 10 للاعب لارتدائه كجزء من الصفقة لإقناعه بالعودة للبوندسليغا.



ويرتدي القميص رقم 10 حاليا هو البرازيلي فيليب كوتينيو، المعار من برشلونة، والذي قدم مستويات جيدة مع بايرن، ولكن لا يوجد رغبة لدى النادي الألماني في التعاقد مع اللاعب بشكل دائم.



وارتدى ساني دائما القميص رقم 19 منذ ظهوره مع الفريق الأول بشالكه ، ثم ارتدى نفس الرقم مع مانشستر سيتي والمنتخب الألماني.



وهذا هو أحدث عرض قدمه بايرن لمانشستر سيتي للحصول على خدمات ساني (24 عاما) والذي ينتهي تعاقده مع مانشستر سيتي بنهاية العام المقبل.



ورجحت تقارير إخبارية أن مانشستر سيتي سيكون على استعداد للسماح لساني بالرحيل هذا الصيف، من أجل الحصول على أموال خوفا من أن ينتظر اللاعب لنهاية عقده ويرحل مجانا.