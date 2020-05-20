تهديد نادٍ كوري بخصم النقاط بعد استخدامه "دمى جنسية"

كشفت وكالة "يونهاب" للأنباء أن نادي سيول الكوري الجنوبي قد يعاقب بغرامة أو خصم نقاط بسبب استخدامه دمى جنسية لملء المقاعد الخالية في المدرجات في مباراة محلية بعدما قالت رابطة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم إن لجنة الانضباط ستحقق في الواقعة.



ووضع النادي الدمى، التي ارتدى بعضها قمصان الفريق بينما حملت دمى أخرى لافتات مساندة، في المدرجات في مباراة يوم الأحد لتعويض غياب الجماهير بسبب قيود فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



لكن المشاهدين عبر التلفزيون سرعان ما أشاروا إلى أنها تبدو مثل الدمى الجنسية وأن بعض اللافتات كانت تحمل اسم صانع دمى جنسية مشهور.



وقالت يونهاب إن سيول، الذي هزم غوانجو 1-صفر، قد يتعرض لخصم خمس نقاط على الأقل أو يواجه غرامة قيمتها خمسة ملايين وون على الأقل .



واعتذر النادي في بيان رسمي قائلا إنه لم يتحقق من الشحنة التي أرسلها إليها أحد الموردين وإنه لم يكن على علم بأن الدمى كانت "دمى جنسية".