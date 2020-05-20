توتنهام يحقق مع أورييه لخرقه إرشادات التباعد للمرة الثالثة

يعتزم نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي لكرة القدم فتح تحقيق مع لاعبه سيرج أورييه لاتهامه بخرق قواعد الإغلاق للمرة الثالثة.

ونشر أورييه "27 عاما" صورة على حسابه بموقع تبادل الصور (إنستغرام) تجمعه مع رجل آخر بعدما قام بقص شعره، وعلق عليها بالإنجليزية قائلا :حسنا يا سيدي. لقد قمت بقص شعري للتو، ثم أتبعها بتعليق بالفرنسية قال فيه :مصفف الشعر جيد.

وأبلغ توتنهام، المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، صحيفة (ستاندارد) التي تصدر من العاصمة البريطانية لندن : نحن نحقق في الظروف وسنتعامل مع الواقعة بشكل مناسب.

ولن يتم السماح بفتح محال مصففي الشعر في المملكة المتحدة حتى يوليو القادم على الأقل، ولا يمكن للأفراد إحضار المصففين إلى منازلهم لقص شعرهم.

واضطر أورييه بالفعل إلى الاعتذار مرتين لخرقه قواعد التباعد الاجتماعي، بعدما قام بالركض مع صديق بالإضافة للتدريب مع زميله موسى سيسوكو.