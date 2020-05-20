زيدان: سنقاتل من أجل التتويج بالدوري الإسباني

اعترف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بأنه لا يطيق الانتظار حتى يتم استئناف الموسم مجددا.

وصرح زيدان لمحطة ريال مدريد التليفزيونية في أول مقابلة تجرى معه منذ عودة الفرق الإسبانية للتدريب وسط تفشي فيروس كورونا المستجد يوم الأربعاء : نحن متشوقون للبدء. التدريب جيد لكننا نريد أن نخوض المباريات.

أضاف زيدان : إننا مستعدون للقتال من أجل الدوري الإسباني. سنبذل أقصى الجهد للفوز باللقب، أنا سعيد للغاية بالعودة للتدريب. لقد تدرب جميع اللاعبين جيدا في المنزل أثناء الحجر الصحي لذا فهم في حالة جيدة.

وتابع : كانت الحصص التدريبية هذا الأسبوع أفضل لأننا كنا قادرين على العمل في مجموعات صغيرة مما مكننا من القيام بالمزيد من الناحيتين التكتيكية والبدنية.

وأكمل ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي برشلونة قبل 11 مرحلة على نهاية البطولة، حصته التدريبية الثالثة هذا الأسبوع، واستعاد زيدان الآن نجميه البلجيكي إيدين هازارد وماركو أسينسيو بعد شفائهما من الإصابة.

وتمثلت غيابات الريال في المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، المصاب بكسر في قدمه اليمنى، وماريانو دياز، الذي أصيب أيضا في قدمه.

ولم يتم تأكيد استئناف النشاط الكروي في إسبانيا بعد، في ظل رغبة مسؤولي بطولة الدوري باللعب مرة أخرى خلف أبواب مغلقة بدءا من الشهر المقبل.