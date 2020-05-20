كلوب: الوقت مناسب حالياً لعودة الدوري الإنجليزي

يعتقد يورغن كلوب مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن الوقت المناسب قد حان لاستئناف المسابقة عقب توقف لمدة شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتأمل رابطة الدوري الممتاز في استئناف الموسم، الذي توقف منتصف مارس الماضي، في يونيو المقبل وقد تلقت هذه الآمال دفعة معنوية عقب فتح الحكومة الباب لاستئناف مباريات كرة القدم.

وحصلت أندية الدوري الممتاز على الضوء الأخضر لبدء التدريبات في مجموعات صغيرة وقال كلوب إن هذه أول خطوة لعودة الأمور لطبيعتها.

وأضاف المدرب الألماني لموقع النادي على الإنترنت: دائما أقول إننا لا نريد أن نتسرع في أي شيء لكني لا أعتقد أن ما حدث كان تسرعا. أتمنى أن نكون في إنجلترا الآن نسير في الاتجاه الصحيح. الأمر كله يتعلق بموعد استئناف الموسم. لكن نحن بحاجة لإعادة فتح العديد من مجالات الحياة.

وأردف: الجميع متفق على ذلك. أعتقد أن الطريقة التي نتعامل بها حاليا في الدوري الممتاز جيدة ومناسبة للأندية. من وجهة نظري الشخصية يمكنني القول إنها دفعة هائلة.

وسيبدأ ليفربول تدريباته الأسبوع الحالي وقال كلوب إنه غير قلق بشأن اللياقة البدنية للاعبيه. وأضاف المدرب الألماني: من الناحية البدنية اللاعبون بحالة جيدة. بعدها يمكن البدء في التدريبات بالملعب وتدريبات الكرة مرة اخرى وهذه مهمتنا. لذلك نحن بحاجة للعودة مرة اخرى.

ومع استئناف المباريات بدون جماهير في الملاعب قال مدرب ليفربول إن فريقه سيكون بدون "أفضل دفعة معنوية في العالم". وزاد يورغن: للأسف علينا استئناف الموسم بدون أفضل دفعة معنوية نتلقاها في أفضل توقيت من جماهير أنفيلد. لكن هذا هو الحال حاليا علينا أن نتقبل الأمر ونحقق أقصى استفادة من ذلك.



ويتصدر ليفربول المسابقة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني ويحتاج لانتصارين فقط للتتويج بلقبه الأول للدوري منذ عام 1990.