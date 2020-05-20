مدافع واتفورد يشعر بالصدمة بعد إصابته بفيروس كورونا

قال أدريان ماريابا مدافع واتفورد إنه شعر بصدمة بعد إصابته بفيروس كورونا رغم أنه يلتزم حرفيا بإجراءات التباعد الاجتماعي التي وضعتها السلطات البريطانية ولم تظهر عليه أي أعراض.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء إن ستة أشخاص من ثلاثة أندية مختلفة جاءت عيناتهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد بعد فحص 748 شخصا وأكد واتفورد وجود ثلاث حالات

إيجابية.

وأبلغ ماريابا "33 عاما" صحيفة تليغراف : منذ ظهور نتيجة الاختبار وأنا أفكر كيف أصبت بفيروس كورونا. شعرت بصدمة كبيرة لأني لم أغادر المنزل باستثناء بعض التمرينات والتريض مع الأولاد، نمط حياتي هادئ جدا لذلك لا أعرف حقا كيف أصبت. مثل معظم الناس نشتري الطعام والأشياء الأخرى عن طريق طلبات التوصيل إلى المنازل. ربما كان هذا السبب في الإصابة. ذهبت رفيقتي إلى المتجر مرات قليلة.



وقال ماريابا، الذي سيتعين عليه الدخول في عزل ذاتي لسبعة أيام طبقا لتوجيهات الدوري الممتاز، إنه يستمتع بأفضل حالة خلال مسيرته ويتطلع للعودة للتدريبات.



ويأمل الدوري الممتاز في استئناف الموسم في يونيو بعد أن توقف النشاط في منتصف مارس.