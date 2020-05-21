البرتغال تعتمد 9 ملاعب لاستئناف الدوري

قالت رابطة دوري الأضواء البرتغالي لكرة القدم يوم الأربعاء إن تسعة ملاعب اجتازت الاختبارات بنجاح وحصلت على الضوء الأخضر لاستضافة مباريات عند استئناف المسابقة بعد توقف بسبب جائحة كورونا.

وأضافت الرابطة أن ستة ملاعب أخرى تحتاج لتحسينات وستخضع لجولة تفتيش ثانية من سلطات الصحة. وحصلت ملاعب فيتوريا غيمارايش وتونديلا وبورتو وسبورتنغ ولشبونة وماريتيمو وبراغا وبورتيمونينسي على الضوء الأخضر إضافة إلى مركز التدريب الخاص بالمنتخب الوطني في لشبونة والذي سيستخدم أيضا في بعض المباريات.

وقالت السلطات الصحية إن ملاعب فيتوريا سيتوبال وبوافيشتا وديسبورتيفو وريو آفي وجيل فيسنتي وباكوش دي فيريرا تحتاج إلى تحسينات. ولم تقدم أربعة أندية أخرى في الدوري المؤلف من 18 فريقا ملاعبها للتفتيش.

وكان بورتو يتصدر الدوري بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا حامل اللقب قبل توقف المسابقة. ويتبقى عشر مباريات على نهاية الموسم.