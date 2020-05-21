تراجع أرباح مانشستر يونايتد بسبب كورونا

تخلى مانشستر يونايتد عن أهدافه المالية السنوية وأعلن يوم الخميس عن تراجع الأرباح الأساسية والإيرادات للربع الثاني على التوالي بعد أن تسبب فيروس كورونا في توقف الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وحُرم جمهور كرة القدم حول العالم من المباريات المباشرة لنحو شهرين وتوقفت معظم مسابقات الدوري الاحترافية في محاولة لمكافحة انتشار الفيروس.

وعانت أندية الدوري الانجليزي الممتاز لتوفير أموال ولجأ بعضها لمنح إجازات للطواقم وعاد اللاعبون إلى التدريبات على أمل استئناف المباريات خلف أبواب مغلقة الشهر المقبل.

وقال النادي في بيان: تأثير الوباء وإجراءات مكافحة انتشاره مستمرة في تعطيل الأعمال بطرق مختلفة وخاصة فيما يتعلق بحقوق البث التلفزيوني والأعمال في يوم المباراة.

ونتيجة لذلك تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 19 في المئة ليصل إلى 123.7 مليون جنيه استرليني (151.3 مليون دولار) وتراجعت الأرباح الأساسية بنسبة 32 في المئة إلى 27.9 مليون جنيه استرليني.

وكان يونايتد يحتل المركز الخامس في الدوري قبل التوقف.