ريبيري يعود إلى فيورنتينا بعد غياب طويل

المصدر: روما - د ب أ

عاد الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري إلى فريقه فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم بعد غياب طويل.

وشارك ريبيري "37 عاما" في تقسيمة تدريبية لفيورنتينا يوم الأربعاء بعد حصول الأندية الإيطالية على الضوء الأخضر من الحكومة لاستئناف التدريبات هذا الاسبوع عقب توقف النشاط الكروي لأكثر من شهرين بسبب تفشي وباء كورونا.

وكان اللاعب الفرنسي الدولي السابق عاد إلى الملاعب في فبراير الماضي بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابة في الكاحل، ثم غاب فترة أخرى في ظل توقف المنافسات بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونشر ريبيري مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي تحت عنوان :عاد الملك فرانك، حيث ظهر وهو يركض ويجري تدريبات اللياقة البدنية.

وفي وقت سابق الشهر الجاري خضع ريبيري لفحص كورونا وكذلك فحص الأجسام المضادة واتضح أنه لم يتعرض للإصابة.

وأصيب ريبيري دون تدخل من أي لاعب، خلال المباراة التي خسرها الفريق على ملعبه أمام ليتشي صفر - 1 في 30 نوفمبر الماضي ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وخضع ريبيري لعملية جراحية في الكاحل في مستشفى في ألمانيا.

وانضم ريبيري إلى فيورنتينا في صفقة انتقال حر في أغسطس الماضي بعد 12 موسما قضاها ضمن صفوف بايرن ميونخ الألماني.