ستام مدرباً لنادي سنسيناتي الأميركي

أعلن فريق سينسيناتي، المنافس بدوري المحترفين الأميركي لكرة القدم، تعيين الهولندي ياب ستام مديرا فنيا للفريق يوم الخميس.

ويتوجه مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي ومنتخب هولندا السابق إلى أوهايو لتولي تدريب سينسيناتي إلى جانب مواطنه ذو الأصول المغربية سعيد بقاتي، الذي عمل كمساعد لستام طوال مسيرته التدريبية.

وصرح ستام للموقع الإلكتروني الرسمي لناديه الجديد "بالنسبة لي، فإن الحصول على فرصة للعمل في أميركا والعمل في دوري المحترفين لكرة القدم لناد مثل إف سي سينسيناتي بمثابة حلم، لطالما أحببت هذا البلد وأحببت دائما عقلية الناس في الولايات المتحدة فيما يحاولون تحقيقه".

وأوضح ستام "للحصول على فرصة للعمل في هذا المشروع وبناء فريق قوي بأمل الوصول لأبعد مما تحقق بالفعل، والتواجد في فريق يلعب بدوري المحترفين الأميركي، وتحقيق النتائج يمثل بالنسبة لي تحد كبير لأداء عمل جيد".

وبدأ ستام مشواره التدريبي بعد اعتزاله اللعب، حيث تولى قيادة فريق الشباب بنادي أياكس أمستردام عام 2014، قبل أن يقضي عامين في منصب المدير الفني لفريق ريدينج، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب).

وقام ستام بتدريب فريق زفوله الهولندي موسم 2018 – 2019، قبل توليه مسؤولية فينورد روتردام في يونيو 2019، لكن سرعان ما رحل بعد ثلاثة أشهر فقط من تدريبه الفريق، عقب الخسارة صفر - 4 أمام أياكس أمستردام.

من جانبه، قال جيرارد نيكامب مدير عام سينسيناتي "نحن سعداء للغاية بأن يصبح ياب ستام مدربا جديدا للفريق. إنه يمتلك خلفية واسعة كونه جزءا من بعض أنجح الأندية في العالم كلاعب وأثبت أيضا قدرته على توجيه الفرق التي تولى تدريبها".

أوضح نيكامب "أثق في أن ياب يمكن أن يقودنا خلال المرحلة التالية، ومساعدتنا على تحقيق أهدافنا في المستقبل، وتطوير أداء اللاعبين وإدخال معرفته وخبرته داخل النادي".

وتذيل سينسيناتي ترتيب دوري القسم الشرقي بالدوري الأميركي للمحترفين في العام الماضي، عقب تحقيقه ستة انتصارات فقط من إجمالي 34 مباراة، علما بأن هذا كان الموسم الأول له في المسابقة.