شالكه يعلن عن إصابة حارث وتوديبو

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم يوم الخميس إصابة لاعبيه جان-كلير توديبو وأمين حارث، وغيابهما عن المشاركة في المباريات حتى إشعار آخر.

وأوضح النادي أن الإصابة وقعت للاعبين خلال ديربي الرور بين شالكه ودورتموند يوم السبت الماضي والذي انتهى بهزيمة مريرة لشالكه بأربعة أهداف نظيفة.

وذكر النادي أن قلب الدفاع الفرنسي توديبو "20 عاما" أُصِيْب بكدمة في الكاحل، وأُصِيْب المهاجم الفرنسي المغربي حارث "22 عاما" في الرباط الداخلي للركبة.

وسيتغيب الثنائي عن مباراة أوغسبورغ المقررة على ملعب شالكه يوم الأحد المقبل، ومن الممكن أن يكون التركي أوزان كاباك "20 عاما" واحدا من البدائل المطروحة أمام المدير الفني لهذه المباراة، ويعود كاباك بعد غياب استمر نحو ثلاثة أشهر بسبب إصابة في العمود الفقري.