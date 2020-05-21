مانشيني: هناك فوضى عارمة تقف أمام استئناف الدوري الإيطالي

قال روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا لكرة القدم يوم الخميس، إنه يتملكه مشاعر مختلطة بشأن إمكانية استئناف بطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي في يونيو المقبل، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من توقف الموسم لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مانشيني في مقابلة مع تليفزيون روما الخاص : يبدو أن هناك فوضى عارمة، إذا كنت سأتحدث تماما باعتباري مدرب منتخب إيطاليا، فإنني آمل أن أتوقف الآن وأستأنف بهدوء ، لأنه في العام المقبل ستكون هناك سلسلة لا حصر لها من المباريات ولا أعرف وضع اللاعبين.

وأوضح مانشيني أنه مثل جميع لاعبي كرة القدم لا يطيق الانتظار للعودة إلى المباريات، على الرغم من أنه يخشى الإصابات المحتملة عند استئناف النشاط الكروي.

وسمحت الحكومة الإيطالية يوم الأربعاء للفرق باستئناف تدريباتها الجماعية، ودعت إلى عقد اجتماع مع سلطات كرة القدم يوم الخميس القادم لمناقشة تحديد موعد محتمل لمعاودة النشاط.

ومع تبقي 12 مرحلة على نهاية المسابقة، عقب إيقاف البطولة في مارس الماضي، يأمل الاتحاد المحلي ورابطة الدوري الإيطالي في بدء العمل خلال النصف الثاني من الشهر القادم وإنهاء الموسم بحلول 20 أغسطس المقبل.

ويتعين أن يبدأ موسم 2020 - 2021 في منتصف سبتمبر القادم، بعد شهر تقريبا من الموعد المعتاد، وسيتم ضغطه بسبب إقامة بطولتي دوري الأمم وكأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وتحدث مانشيني عن بطولة أمم أوروبا، التي تأجلت للعام المقبل والتي ستقام في أكثر من ملعب بالقارة العجوز، قائلا : في هذه الأيام فقط كان علينا أن نبدأ معسكرنا استعدادا ليورو 2020.

وكان مقررا أن يلتقي المنتخب الإيطالي مع نظيره التركي في المباراة الافتتاحية لـ(يورو 2020) بالملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما في 12 يونيو القادم.

وأبدى مدرب المنتخب الإيطالي أيضا أسفه لعدم خوض مباراتين وديتين رفيعي المستوى، في إشارة على ما يبدو إلى مواجهتي إنجلترا وألمانيا، اللتين تم إلغائهما في مارس الماضي.