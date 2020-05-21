هندرسون: ليفربول سيستعيد شراسته في أسرع وقت

أعرب جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول عن ثقته في أن ناديه سيكون مستعدا لاستئناف نشاط بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبات ليفربول على مشارف استعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه من ثلاثة عقود، حيث يتصدر حاليا ترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة، ويحتاج الفريق الأحمر لحصد ست نقاط فقط خلال مبارياته التسع المتبقية في البطولة من أجل الفوز بالمسابقة رسميا للمرة الأولى منذ عام 1990 دون انتظار نتائج باقي منافسيه.

كان قد تم تعليق مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن هناك آمال في أن يتم استئناف نشاط البطولة الشهر المقبل.

وتم السماح للأندية بالعودة إلى التدريب في مجموعات صغيرة أثناء الالتزام بالابتعاد الاجتماعي هذا الأسبوع، ويعتقد هندرسون أن ليفربول سيكون في وضع الذروة للاستمرار من حيث توقفوا.

وصرح هندرسون في مقابلة أجراها معه الموقع الألكتروني الرسمي لليفربول يوم الخميس : أنت بحاجة للحفاظ على مستويات اللياقة البدنية بأقصى ما تستطيع، وقد حصلنا على برنامج تدريبي من النادي للقيام به، والذي كان مفيدا جدا بالنسبة لنا لمحاولة الحفاظ على نوع من اللياقة العامة حتى نكون في مستوى جيد من الجاهزية البدنية عندما نعود للنشاط الرياضي.

وأضاف هندرسون : لقد كان الأمر جيدا بالنسبة لنا وأعتقد أن الكثير من اللاعبين سيكونون بمستوى جيد من اللياقة البدنية، وعندما يحين الوقت الذي نحتاج فيه إلى خوض المباريات، فإنني متأكد من أننا سنكون جاهزين.

وأوضح هندرسون: لقد مر وقت طويل بدون لعب، أو على الأقل شعرت وكأنها فترة طويلة، من الواضح أنه كان من الصعب قليلا عدم معرفة موعد العودة، لذلك فأنت بحاجة لتوفيق أوضاعك بأفضل ما يمكن، وهو ما فعله مسؤولو اللياقة البدنية بشكل جيد بشكل لا يصدق بالنسبة لنا.

وأكد قائد ليفربول : نحن في وضع جيد بما يكفي الآن لاستئناف نشطانا ، وإخراج الكرات وتقديم تمريرات أطول واستعادة شراستنا، الأمر الذي نأمل ألا يستغرق وقتا طويلا وسنعود إليه مجددا.

ومنحت فترة الراحة هندرسون وقتا لتقييم المسيرة المذهلة لليفربول هذا الموسم، حيث فقد الفريق خمس نقاط فقط طوال البطولة حتى الآن.

وكشف هندرسون : أنت تفكر كثيرا وتعود بذاكرتك للوراء ، خاصة في الوقت الذي كان متاحا لنا بعيدا عن النشاط الكروي . لم أتطلع للأمام كثيرا، لقد نظرت إلى الوراء قليلا وفي الواقع ما حققناه كفريق حتى الآن هذا الموسم أمر لا يصدق حقا.

وأشار هندرسون : يتعلق الأمر أكثر باستخدام ذلك كحافز في التدريب لمواصلة التقدم، لأنه عندما يحين الوقت، نريد التأكد من أننا في أفضل مستوى ممكن لكي ننهي الموسم جيدا كما فعلنا طوال الموسم.

واختتم هندرسون حديثه قائلا : نريد أن نتأكد من أنه عندما يحين الوقت ونبدأ في لعب المباريات مرة أخرى، نتابع من حيث توقفنا ونستمر في الأداء على أعلى مستوى، والذي، بالنظر إلى الوراء، كان رائعا لفترة طويلة من الزمن.