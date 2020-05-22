إلغاء الدوري المكسيكي دون تحديد البطل

أعلنت رابطة الدوري المكسيكي، يوم الجمعة، عن إلغاء الموسم الجاري وجميع المسابقات الخاصة بكرة قدم الرجال والنساء، دون تتويج أي فريق.

وقال الموقع الرسمي للرابطة: في الأسابيع الماضية عقدت اجتماعات ومحادثات مع قطاع الصحة، مما سمح لنا باستئناف الموسم، لكن بسبب حالة الطوارئ التي نعيشها الآن، والتي لا تسمح لنا بالحفاظ على المنافسة دون تعرض أفراد عائلة كرة القدم للخطر، وافقت الجمعية الاستثنائية على إنهاء الموسم في كافة المسابقات الخاصة بالرجال والنساء.

وأضاف البيان: لن يتم الإعلان عن أي نادٍ بطل للدوري، على أن يتم اعتماد الترتيب الحالي بالنسبة للمشاركات القارية، وبخصوص الموسم الجديد ستقام المباريات خلف أبواب مغلقة حتى تتوفر الظروف المناسبة لعودة الجماهير إلى المدرجات، وستحدد الفترة الزمنية لانطلاقة الموسم بالتعاون مع قطاع الصحة.