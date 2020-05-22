توقعات باستئناف الدوري الإسباني في 12 يونيو

لم تستبعد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم استئناف الموسم يوم 12 يونيو، ولكنها لن تمضي قدما في هذه الخطوة دون الحصول على موافقة وزارة الصحة في البلاد.

وقال خافيير تيباس رئيس الرابطة يوم الجمعة: الأندية والمديرين واللاعبين والحكام كلهم متحمسون لاستئناف الموسم مرة أخرى ولكن المسابقة ستبدأ عندما تعتبر السلطات الصحية الأمر ممكنا.

وأضاف :التنسيق مع المجلس الإسباني للرياضات والاتحاد الإسباني لكرة القدم سيكون المفتاح.

وكثيرا ما ذكر تيباس أن يوم 12 يونيو هو اليوم المفضل لاستئناف الدوري، على أن تكون أول مباراة هي الديربي بين أشبيلية وريال بيتيس.

ونقلت إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية يوم الجمعة إن رابطة الدوري الإسباني استبعدت يوم 12 يونيو لاستئناف الدوري، ولكن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) علمت أن هذا التاريخ مازال ينظر إليه على أنه أفضل سيناريو ممكن.

ويرجح أن تكون العقبة الكبرى هي تخفيف اجراءات الإغلاق الإقليمية التي فرضتها إسبانيا بسبب الوباء.

وقد يعني هذا أن بعض المناطق في البلاد تدخل المرحلة الثالثة، مما يسمح بإقامة المباريات بدون مشاكل، بينما مازالت بعض المناطق الأخرى في المرحلة الثانية.

وربما تعني الفوارق بين المناطق أنه لن يسمح لكل الأندية الـ20 التي تنشط في دوري الدرجة الأولى بتطوير التدريب في مجموعة من عشر لاعبين إلى التدريب بالفريق الكامل.

وفي الأسبوع، لم يخرج فريقا ريال مدريد وبرشلونة من المرحلة صفر من الاغلاق، ولكن ستة أندية في المنطقتين حصلوا على إعفاء خاص للسماح بالتدريب في مجموعات بأعداد قليلة.