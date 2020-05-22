حكم إسباني: 90% من حكام المباريات يشجعون ريال مدريد

كشف الحكم الدولي السابق إدواردو إيتورالدي غونزاليس أن تسعة من أصل 10 حكام في إسبانيا يدعمون ريال مدريد، وذلك في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الإسبانية، الخميس.

وقال إيتورالدي إن هناك 10% من الحكام يدعمون فريق برشلونة، وأضاف في تصريحات لـ "إل لارغويرو" : 70% من سكان إسبانيا يدعمون ريال مدريد باستثناء كاتالونيا، وفي الوقت الحاضر هناك المزيد من الشباب الذين ذهبوا إلى تشجيع برشلونة، خاصة بعدما شاهدوا ألقاب الفريق الكاتالوني خلال فترة إشراف بيب غوارديولا على الفريق.

وواصل: لكن قبل عصر الأرجنتيني ليونيل ميسي، كان الجميع يفضل ريال مدريد.

وعندما طلب منه تحديد نسبة واضحة حول تشجيع حكام المباريات لريال مدريد أو برشلونة، ذكر: 90% من الحكام يشجعون ريال مدريد مقابل 10% مع برشلونة.