دالغليش: رحيل ثلاثي ليفربول سيكون برغبة النادي فقط

أكد السير كيني دالغليش أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن ثلاثي الفريق المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني، سيرحلون عن ملعب (أنفيلد) في حال أراد النادي بيعهم .

وقال دالغليش في تصريحات للمدونة الصوتية (هاتريك) يوم الخميس "بالنسبة للأندية الأخرى التي تعتقد أن بإمكانها الحصول على صلاح أو ماني أو فيرمينو، لسبب آخر غير أن يكونوا غير سعداء في النادي، فإن هذا ربما لا يبدو أنه يحدث، في نهاية المطاف، مثل كل شيء آخر، سيتغير الفريق قليلا، ولكن لن يرحل لاعبون ما لم يرغب ليفربول في رحيلهم ".

وأعرب دالغليش عن أمله في عودة الدوري الإنجليزي في الأسابيع المقبلة، لكنه اعترف بضرورة توفر كل الاحتياطات اللازمة من الصحة والآمان لحدوث ذلك.

وتابع "إذا كانت الدول الأخرى تنهض وتمضي قدما في مسيرتها ، فأعتقد أن أقل شيء يمكنك فعله هو القيام بذلك".

واستطرد "من الواضح أن الأمن والصحة أشياء مهمة جدا بالنسبة للاعبين وجميع الأشخاص المعنيين بذلك، ويجب وضع ذلك في الاعتبار".

وكان ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، وهو على بعد انتصارين فقط من أجل التتويج بلقب البطولة، وذلك قبل توقف منافسات كرة القدم حول العالم بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.