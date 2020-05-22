رئيس تورينو: إصابة اللاعبين مقلقة

أبدى أوربانو كايرو رئيس نادي تورينو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم قلقه من تعرض اللاعبين للإصابة في حال استئناف البطولة الشهر المقبل كما هو متوقع.

وأكد كايرو أن التدريب الكامل للاعبين لم يبدأ بعد في معظم الأندية رغم أن كل شيء يشير إلى استئناف الموسم في 13 أو 20 يونيو المقبل اعتمادا على قرار نهائي ستتخذه الحكومة الإيطالية يوم الخميس المقبل.

وقال كايرو في مقابلة مع محطة راي الإذاعية الرسمية الإيطالية "يبدو أننا توقفنا مرة أخرى. القضية الحقيقة أن الأمر سيكون صعبا على اللاعبين للعودة للمباريات. بعد قضاء عدة شهور في المنزل سيتعرضون لمخاطر الإصابة. في الواقع إنهم (اللاعبون) يعودون ببطء حاليا خشية تعرضهم للإصابة. استئناف النشاط عملية معقدة للغاية نظرا لأن كرة القدم على أقل تقدير رياضة تتعلق بالتواصل بين اللاعبين".

وقال كايرو، مثل 19 ناديا مشاركين في الدوري الإيطالي، إن تورينو صوت من أجل إعادة استئناف النشاط لكن لديه بعض الشكوك مثل إقامة المباريات بدون جماهير.

وأضاف "مثلما حدث بالفعل في ألمانيا، سيتم استئناف البطولة في إيطاليا بدون جماهير وخلف أبواب مغلقة وهذا لن يكون أمرا رائعا". وأبدى كايرو أيضا عدم رضاه عن قرار الاتحاد الإيطالي للعبة بإنهاء المسابقة في 20 أغسطس المقبل وانطلاق الموسم الجديد في الأول من سبتمبر.

وقال "دعنا نتذكر أن اللاعبين يجب أن يحصلوا على أسبوعين أو ثلاثة إجازة فضلا عن شهر آخر الإعداد البدني. هذا يعني أنه في حال إنهاء الموسم الحالي في 20 أغسطس سنبدأ الموسم الجديد في 20 أكتوبر".

وقالت الحكومة يوم الثلاثاء الماضي إن التدريب في مجموعات كاملة يمكن أن يبدأ هذا الأسبوع لكن معظم الأندية قالت اليوم الخميس إنها لم تتلق الخطة الطبية الرسمية وستواصل التدريب الفردي أو في مجموعات صغيرة.

وقال يوفنتوس متصدر المسابقة "سنبدأ التدريب في مجموعات أكبر خلال أيام قليلة"، وأضاف حامل لقب الدوري أن التشكيلة بالكامل والجهاز المعاون جاءت عيناتهم سلبية لفيروس كورونا.