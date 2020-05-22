سولشاير لن يتسامح مع أي لاعب يضع أهدافه الشخصية قبل الفريق

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس إنه لن يتسامح مع اللاعبين الذين لديهم أغراض شخصية ويفضل ترك أماكنهم شاغرة في التشكيلة بدلا من إزعاج باقي الفريق.

وأضاف سولشاير، الذي تولى المسؤولية بشكل مؤقت في مارس من العام الماضي، أن هناك بعض اللاعبين لا يضعون الفريق في المقام الأول‭‭ ‬‬ما قد يؤدي إلى تراجع الأداء في نهاية الموسم.

وقال سولشاير لموقع يونايتد وي ستاند "في مارس كان اللاعبون مرهقون بدنيا وذهنيا وتعرض الكثير منهم للإصابة. كانت هناك بعض الأشياء التي لم تعجبني العام الماضي. بعض الأمور الشخصية التي لم نتمكن من حلها حتى الصيف. رأيت حينها من يمكنني أن أبدا معه بناء فريق ناجح على المدى الطويل. تحتاج بعض الأنانية والغرور في كرة القدم لكن يجب أن يأتي الفريق في المقام الأول. لو كان الفريق ناجحا، حينها تجد اللاعبين متاحين في أوقات مختلفة. أفضل أن يكون لدي فجوة في الفريق. نريد أن يكون لدى اللاعبين القليل من الغرور والأنانية لكن يجب عليهم التحلي بالقدرة على التكيف والتأقلم".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري برصيد 45 نقطة متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وذلك عندما توقفت المسابقة بسبب جائحة كوفيد-19.