مورينيو: إنتر ميلان كان مثل عائلتي

اعتبر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، نفسه والدا لفريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، الذي قاده للتتويج بثلاثية تاريخية قبل عقد من الزمان.

وقال مورينيو لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" يوم الجمعة في الذكرى السنوية للفوز بدوري أبطال أوروبا 2010 على حساب بايرن ميونخ 2 - صفر : قدمت أفضل ما عندي لأنني شعرت أنني في منزلي.

وكان ذلك اللقب القاري هو الثاني للمدرب البرتغالي، بعد الفوز باللقب مع بورتو في 2004، حيث فاز باللقب المحلي مرتين في 2003 و2004.

وأنهى إنتر ميلان بذلك اللقب فترة طويلة من الجفاف وبالتحديد منذ أن توج ببطولتيه السابقتين في الستينيات.

ووصل مورينيو "63 عاما"، الذي يتولى تدريب توتنهام حاليا، إلى ميلان بعد أن توج بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي، وبعد الثلاثية انتقل إلى ريال مدريد، حيث توج بلقب الدوري في 2012.

وقال :اليوم ربما يكون بإمكاني البقاء أربعة أو خمسة أوستة أعوام في ناد واحد. ولكن في السابق أردت أن أكون ومازلت الوحيد بين المدربين الذي يفوز بالدوري الإنجليزي، الإيطالي، الإسباني.