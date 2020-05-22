وزير الرياضة الإسباني: قرار عودة الدوري في يد وزارة الصحة

أكد وزير الثقافة والرياضة الإسباني، خوسيه مانويل رودريغيز أوريبيس، يوم الجمعة، أنه لا يعرف موعد استئناف الدوري الإسباني لكرة القدم الذي توقف بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار وزير الرياضة إلى أن هذا القرار في يد وزارة الصحة، التي ستحدد الموعد المناسب لاستئناف النشاط الكروي.

وقال أوريبيس في تصريحات إذاعية: لا أعرف، وزير الصحة سيحدد الموعد، لدينا جداول زمنية وبروتوكلات ومواعيد محتملة، لكن كل شيء سيعتمد على طبيعة سير الأمور في الأسابيع الحالية وعدم حدوث انتكاسة صحية جديدة.

ولم تستبعد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم استئناف الموسم يوم 12 يونيو، ولكنها لن تمضي قدما في هذه الخطوة دون الحصول على موافقة وزارة الصحة في البلاد.

وقال خافيير تيباس رئيس الرابطة: الأندية والمديرون واللاعبون والحكام كلهم متحمسون لاستئناف الموسم مرة أخرى ولكن المسابقة ستبدأ عندما تعتبر السلطات الصحية الأمر ممكنا.

وأضاف: التنسيق مع المجلس الإسباني للرياضات والاتحاد الإسباني لكرة القدم سيكون المفتاح.

وكثيرا ما ذكر تيباس أن يوم 12 يونيو هو اليوم المفضل لاستئناف الدوري، على أن تكون أول مباراة هي الديربي بين أشبيلية وريال بيتيس.

ونقلت إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية أن رابطة الدوري الإسباني استبعدت يوم 12 يونيو لاستئناف الدوري، ولكن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) علمت أن هذا التاريخ مازال ينظر إليه على أنه أفضل سيناريو ممكن.

ويرجح أن تكون العقبة الكبرى هي تخفيف إجراءات الإغلاق الإقليمية التي فرضتها إسبانيا بسبب الوباء، وقد يعني هذا أن بعض المناطق في البلاد تدخل المرحلة الثالثة، مما يسمح بإقامة المباريات بدون مشاكل، بينما مازالت بعض المناطق الأخرى في المرحلة الثانية، وربما تعني الفوارق بين المناطق أنه لن يسمح لكل الأندية الـ20 التي تنشط في دوري الدرجة الأولى بتحول التدريبات التي تقام حاليا بمشاركة مجموعة من عشر لاعبين إلى التدريب الفريق بالكامل.