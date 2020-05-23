إسبانيا تسمح بعودة مباريات كرة القدم اعتباراً من 8 يونيو

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، يوم السماح بعودة منافسات دوري كرة القدم، اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من يونيو المقبل، بعد تعليقها منذ أكثر من شهرين، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

واستأنفت أندية الليغا مطلع الأسبوع الحالي التمارين الجماعية بمجموعات صغيرة، في ظل إجراءات صحية صارمة، تحضيرا لاحتمال استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس بسبب "كوفيد – 19".

وسبق لرئيس رابطة الدوري خافيير تيباس أن أعرب عن أمله في معاودة المنافسات من دون جمهور اعتبارا من 12 يونيو.

ويتصدر برشلونة الساعي لتحقيق لقبه الثالث على التوالي في المسابقة، الدوري بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد.