بايرن ميونخ يجتاز فرانكفورت بخماسية ويوسع فارق الصدارة

استعاد بايرن ميونخ تفوقه بفارق أربع نقاط أمام أقرب منافسيه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، إثر تغلبه على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 5 - 2 يوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.

وواصل بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني، انطلاقته بعد استئناف المنافسات وحقق انتصارا مستحقا على مضيفه فولفسبورغ 2 - صفر، كما شهدت المرحلة أيضا فوز باير ليفركوزن على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3 - 1، لينتزع منه المركز الثالث، وفيردر بريمن على مضيفه فرايبورغ 1 - صفر وتعادل بادربورن مع هوفنهايم 1 - 1.

وافتتح ليون غوريتسكا التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة 17 ثم أضاف توماس مولر الهدف الثاني للفريق في شباك ىينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 41. وفي الشوط الثاني، سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 46 ثم رد آينتراخت فرانكفورت بهدفين سجلهما مارتن هينتيرغير في الدقيقتين 52 و56 قبل أن يضيف ألفونسو ديفيز الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 61 ويسجل هينتيرجير هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 74.

وجاء فوز كل من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ليكون بمثابة الاستعداد الأمثل قبل مباراة القمة المرتقبة بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل في المرحلة الثامنة والعشرين من البوندسليغا.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 61 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام دورتموند صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.