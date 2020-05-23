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بايرن يرفض استمرار كوتينيو.. ويعيده إلى برشلونة

المصدر: العربية.نت
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كشف كارل هاينز رومينيغه، رئيس بايرن ميونخ الألماني، أن ناديه لم يفعل بند خيار شراء البرازيلي فيليب كوتينيو والمعار من برشلونة الإسباني حتى نهاية الموسم الجاري، ما يعني عودة اللاعب إلى النادي الإسباني الذي انتقل إليه شتاء 2018.

وانضم كوتينيو (27 عاماً) من برشلونة إلى بايرن ميونخ بنظام الإعارة في أغسطس من العام الماضي، لكنه لم يستطع إثبات نفسه بين نجوم بطل الدوري الألماني الموسم الماضية.

وقال رومينيغه في تصريحات صحافية نقلتها "دير شبيغل" مساء الجمعة: لقد انتهت المدة الموضوعة لتفعيل خيار شراء كوتينيو من برشلونة، ولم نقم بتفعيل ذلك.

وكان برشلونة قد اتفق مع بايرن على شراء اللاعب البرازيلي مقابل 120 مليون يورو، لتعويض قيمة 160 مليوناً التي دفعها لضم كوتينيو من ليفربول الإنجليزي، ما جعله أغلى لاعب بتاريخ النادي الإسباني.

وخاض كوتينيو مع بايرن ميونخ 32 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 9 أهداف فيما صنع ثمانية لزملائه اللاعبين.

ولم يعرف كوتينيو طريق النجاح منذ تركه ليفربول الإنجليزي في يناير 2018، إذ شارك مع برشلونة في 76 مباراة سجلها خلالها 21 هدفاً، مقابل 11 تمريرة حاسمة، قبل أن يتم التخلص منه وإعارته إلى بايرن ميونخ بعد موسم ونصف ارتدى خلالها ألوان العملاق الإسباني.

كلمات دالّة

#ليفربول, #بايرن, #كوتينيو, #برشلونة

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