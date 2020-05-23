تحذيرات في ألمانيا من مخالفة القواعد بعد تسجيل الأهداف

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن رابطة الدوري الألماني حذرت الأندية بشكل عاجل من احتفال لاعبيها بإحراز أهداف بشكل لا يتوافق مع قواعد مكافحة فيروس كورونا المستجد، وشددت الرابطة على التدابير الصارمة في مواجهة الفيروس.



وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية أن هذا التحذير جاء في خطاب من ثلاث صفحات بعثت به الرابطة إلى أندية الدرجتين الأولى والثانية.

ونقلت الصحيفة عن الخطاب: من بين ردود الفعل الإيجابية، وردت أيضا ردود فعل نقدية أعطتنا الشعور بأن تركيز وسائل الإعلام والرأي العام، بما في ذلك الساسة أيضا، ينصب على التزام الأندية بجميع التعليمات والتدابير.

وكان تجمع لاعبي نادي هيرتا برلين حول قائدهم فيداد إيبزيفتش للاحتفال بأهداف الفريق أمام هوفنهايم في أول يوم لاستئناف الدوري بدون جمهور، قد أثار نقاشا عاما.

وأوصت الرابطة في خطتها المتعلقة بالنظافة الصحية والسلامة بالحفاظ على مسافة التباعد أثناء الاحتفال بإحراز أهداف، وسمحت فقط بالتلامس بين اللاعبين بالمرافق والأقدام.

ولفتت الرابطة إلى الاهتمام مرة أخرى بأنه في حال ظهور حالة إيجابية بـ"كوفيد-19" سيقدم مكتب الصحة المختص تتبعا مفصلا للمخالطين، وربما لجأ إلى صور تلفزيونية أيضا لتحديد مدى تدابير الحجر المحتملة.