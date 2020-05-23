دورتموند يعلن رحيل غوتزه عن صفوفه نهاية الموسم

أكد مايكل زورك مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم السبت أن صانع الألعاب، ماريو غوتزه، سيرحل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الجاري.



وأضاف زورك في تصريحاته لشبكة "سكاي": اتفقنا على عدم مواصلة العمل معا بعد الموسم الجاري، مشيرا إلى أن القرار اتخذ بالاتفاق المشترك مع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.



وكان غوتزه، الذي سجل هدف الفوز للمنتخب الألماني في شباك الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014، قد عاد إلى دورتموند في عام 2016 بعد فترة باهتة قضاها مع بايرن ميونخ، لكنه لم يعد عنصرا أساسيا بالفريق.