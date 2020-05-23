فينيسيوس جونيور: خشيت من إلغاء الدوري الإسباني

أكد فينيسيوس جونيور جناح فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، يوم السبت، أنه كان يخشى مع بداية وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ألا يتم الانتهاء من الموسم.



وقال فينيسيوس (19 عاماً) لصحيفة "ماركا" الإسبانية : كانت هناك لحظات بدت فيها الأزمة ضخمة وكان عدد الوفيات مرتفعا، بدا أنه من المستحيل استئناف كرة القدم، أو أي نشاط آخر في غضون عدة أشهر، ولكن في الوقت المناسب، بدأنا نرى الضوء في نهاية النفق، والآن أنا مقتنع بأننا قادرون على إعادة كل شيء لوضعه الطبيعي شيئا فشيئا. وأحد هذه الأشياء هي كرة القدم.



وبسؤاله عن احتمالية عودة المنافسات الأوروبية، رد فينيسيوس قائلا : إذا عاد دوري أبطال أوروبا سيكون ذلك بمثابة أنباء رائعة ليس لكرة القدم فقط، ولكن للعالم ككل أيضا، وأن تتمكن من لعب المباريات في بلدان أخرى ستكون علامة إيجابية على أن الأشياء تقترب من العودة لطبيعتها.



ومازلت رابطة الدوري الإسباني تهدف للعودة يوم 12 يونيو المقبل رغم أن خافيير تيباس رئيس الرابطة أكد يوم الجمعة أن توقيت عودة كرة القدم يعتمد على قيام الحكومة برفع القيود على مراحل، بينما يهدف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استئناف منافسات دوري أبطال أوروبا بنهاية أغسطس.



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق نقطتين خلف برشلونة، بينما في دوري أبطال أوروبا خسر ريال مدريد في مباراة الذهاب بدور الستة عشر 1 - 2 أمام ضيفه مانشستر سيتي، وتتبقى مباراة الإياب في إنجلترا.