كانتي يغيب حتى نهاية الموسم بسبب "كورونا"

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي قد يغيب عن المباريات المتبقية هذا الموسم في حال استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن أبدى بعض المخاوف من العودة إلى التدريبات.

وتوقفت كرة القدم الإنجليزية في منتصف مارس بسبب الوباء لكن الأندية تتدرب الآن في مجموعات صغيرة ضمن خطة لاستئناف المنافسات تتوقع العودة في يونيو المقبل.

وذكرت وسائل إعلام من بينها هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" وشبكة سكاي سبورتس أن كانتي حضر لمركز كوبهام التدريبي التابع لتشيلسي يوم الثلاثاء لكنه حصل من وقتها على إذن بالتدريب في منزله بعد أن أبدى بعض المخاوف.

وقال تروي ديني قائد واتفورد إنه لن يعود للتدريبات خوفا على سلامة طفله الرضيع في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم.



وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء أن ستة أشخاص من ثلاثة أندية مختلفة جاءت عيناتهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

وكان تشيلسي يحتل المركز الرابع في الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة من 29 مباراة قبل توقف المنافسات.