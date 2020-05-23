هرتا برلين يحسم الديربي أمام يونيون برباعية نظيفة

حقق فريق هرتا برلين فوزا ساحقا على ضيفه يونيون برلين برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة، على الملعب الأولمبي في برلين في افتتاح مباريات الجولة الـ27 من منافسات الدوري الألماني "بوندسليغا".

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، إذ افتتح فيداد إيبيسيفيتش أهداف هرتا برلين في الدقيقة 51 وفي الدقيقة التي تليها أضاف دودي لوكيباكيو ثاني أهداف المباراة. وعزز ماتيوس كونيا تقدم الفريق المستضيف بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 61 واختتم المدافع ديدريك بوياتا أهداف المباراة في الدقيقة 77.

ورفع هرتا برلين رصيده للنقطة 34 فى المركز العاشر بينما توقف رصيد يونيون برلين عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني.

وتستكمل مباريات الجولة 27 يوم السبت بإقامة 5 مباريات أبرزها بايرن ميونخ مع أينتراخت فرانكفورت ويحل بوروسيا دورتموند ضيفا على فريق فولفسبورغ ويواجه بوروسيا مونشنغلادباخ نظيره باير ليفركوزن.

وتختتم الجولة يوم الأحد بثلاث لقاءات وهي شالكه أمام أوغسبورغ وماينز مع لايبزيغ وكولون أمام فورتونا دوسلدورف.