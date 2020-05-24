أنغيسا يرفض تأكيد مفاوضات انتقاله لريال مدريد

سخر الكاميروني أندريه زامبو أنغيسا من التكهنات التي تربطه بانتقال غير متوقع لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويلعب أنغيسا حالياً في صفوف فريق فولهام، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (دوري البطولة)، لكنه يقضى الموسم الحالي، المتوقف حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد، مع فريق فياريال الإسباني على سبيل الإعارة، حيث ظهر بشكل جيد للغاية معه.

وساهم أداءه اللافت مع فياريال في إثارة تكهنات من جانب الصحافة المحلية بإمكانية انتقال أنغيسا، 24 عاما، للريال، لكنه شدد على عدم صحة تلك التقارير، مشيرا إلى أنه لم يتم إجراء أي اتصال معه بشأن انتقال محتمل.

وصرح اللاعب الكاميروني في حديث بالفيديو أجراه لشبكة (كانال بلس سبور أفريك) الفرنسية "لا يمكنني تأكيد أي شيء على الإطلاق. أنا لست شخصًا يقرأ أو يستمع إلى الشائعات".

وأضاف "لدي اتفاق مع وكيلي يقضي بإدارته كل شيء من حولي وأنا أركز فقط على الملعب. في نهاية الموسم، سنقوم بتقييم وضعنا ومعرفة ما إذا كان هناك أي شيء مثير للاهتمام، لا يمكنني القول إنه كان هناك أي اتصال مع أي شخض".

بدأ زامبو أنغيسا مسيرته مع فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، حيث خاض معه أكثر من 100 مباراة قبل أن ينتقل بمقابل مادي كبير إلى فولهام في صيف 2018، لكنه فشل في الارتقاء بسعره حيث عانى فريقه من النتائج المتعثرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز دفعته للهبوط للدرجة الأولى.

ويحتل فولهام المركز الثالث حاليا في ترتيب دوري البطولة، حيث يتأخر بفارق ست نقاط خلف ويست بروميتش ألبيون، صاحب المركز الثاني، المؤهل مباشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن أنغيسا لعب 25 مباراة مع فياريال هذا الموسم، حيث أحرز هدفا وحيدا بجانب قيامه بتمريرة حاسمة مع الفريق الذي يحتل المركز الثامن حاليا في ترتيب الدوري الإسباني.