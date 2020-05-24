عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

الدوري الفرنسي ينطلق في 23 أغسطس المقبل

المصدر: باريس - د ب أ
باريس سان جيرمان توج بطلاً للنسخة الأخيرة من المسابقة
رابط مختصر

تعود الحياة إلى كرة القدم الفرنسية شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد إلغاء موسم 2019 - 2020 بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وينبغي أن يبدأ الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الفرنسي يوم 23 أغسطس المقبل، فيما تبدأ منافسات دوري الدرجة الثانية قبلها بيوم، وفقاً لبروتوكول رابطة الدوري الفرنسي.

ولكن حتى الآن، فإن الموعدين مازالا مؤقتين. وأضافت الوثيقة الإلكترونية أن هناك ضرورة لانتظار قرار الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن المواعيد الإضافية للبطولات الأوروبية.

وتم إلغاء موسم 2019 في دوري الدرجتين الأولى والثانية بسبب وباء فيروس كورونا في نهاية أبريل الماضي. وتوج باريس سان جيرمان بقيادة مدربه بطلا للدوري.

كلمات دالّة

#فرنسا, #دوري, #كورونا, #موناكو, #باريس

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر