إنييستا: "شباك" هولندا ساعدتني بالتخلص من الاكتئاب

كشف أندريس إنييستا لاعب فيسيل كوبي الياباني الحالي ونجم برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، أن هدفه في مرمى هولندا بنهائي كأس العالم 2010 والذي قاد بلاده إلى لقبها العالمي الأول، ساعده بتجاوز الاكتئاب الذي عاني منه لمدة عام.

وقال إنييستا في حديث نقلته صحيفة "بيلد آم سونتاغ": هدفي في الوقت الإضافي بشباك منتخب هولندا في نهائي كأس العالم كان بداية تحسني والتخلص من الاكتئاب الذي لازمني.

وواصل: منذ توفى صديقي داني خاركي لاعب إسبانيول السابق قبل المونديال بعام وأن أعاني، وعندما أتى هدفي في مرمى هولندا، شعرت بالتحسن، وكان من الجيد اللجوء إلى مساعدة وطلب العلاج المتخصص.

وزاد: هي مرحلة من الماضي، جعلتني اليوم أقوى وأفضل، فأنا أشعر بامتيازات كثيرة خلال هذه الفترة، منها أنني أمتلك عائلة رائعة.