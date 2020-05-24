بورنموث يكشف إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا

كشف نادي بورنموث يوم الأحد أن جولة ثانية من الفحوص التي خضع لها لاعبون وعاملون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أثبتت إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سريع العدوى إلى جانب شخص آخر.



وقالت رابطة الدوري الإنجليزي يوم السبت إنه تم اكتشاف إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في ناديين مختلفين في الدفعة الثانية من الاختبارات.



ولم يكشف بورنموث عن هوية لاعبه المصاب، لكنه أكد أنه سيخضع لعزل ذاتي لسبعة أيام تنفيذاً للتعليمات قبل الخضوع لفحص آخر، وأضاف في بيان: يمكن لنادي بورنموث التأكيد بأن أحد لاعبيه جاءت نتيجة فحصه إيجابية عقب جولة الفحوص الثانية للنادي، ومع اتباع الإرشادات التي وضعتها رابطة الدوري الممتاز لاستئناف التدريبات بكل دقة فإن مراكز تدريب النادي تظل بيئة عمل تتوفر فيها السلامة للاعبين والطواقم. وسنستمر في الخضوع لفحوص كورونا مرتين أسبوعياً.



وتوقف الدوري الممتاز منذ مارس لكن الحكومة وافقت على استئناف رياضات النخبة اعتبارا من أول يونيو بما في ذلك مباريات الدوري الممتاز.

وبلغ عدد حالات الإصابة بالعدوى في بريطانيا ما يزيد عن 250 ألف حالة في حين بلغ عدد حالات الوفاة في البلاد نحو 36 ألف حالة.