بيكنباور يشيد بأداء بايرن أمام آينتراخت فرانكفورت

أكد فرانز بيكنباور، الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ أنه راضٍ للغاية عن شكل الفريق قبل مباراته الهامة أمام بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء المقبل في الدوري الألماني.



وتابع بيكنباور (74 عاماً) مباراة بايرن التي فاز فيها على آينتراخت فرانكفورت 5 - 2 يوم السبت على ملعب أليانز أرينا، وقال لشبكة "سبورت1" التليفزيونية: بايرن في حالة قوية للغاية. ولكن فرانكفورت لعب بشكل جيد للغاية. في هذه الظروف، بدون جماهير وأجواء، كانت مباراة كرة قدم رائعة. كل التهاني للفريقين، كانت مباراة كرة قدم جيدة للغاية.



وكان بيكنباور وأولي هونيس رئيسي النادي الشرفيين، هما الوحيدان اللذان تابعا المباراة التي أقيمت بدون جمهور.