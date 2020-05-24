حالتان إيجابيتان بكورونا في الدوري الإنجليزي

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، إنه تم اكتشاف إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في ناديين في الدفعة الثانية من الاختبارات.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى ثماني إصابات بين أندية الدوري الممتاز في الوقت الذي عاد اللاعبون للتدريبات في مجموعات صغيرة يوم الثلاثاء الماضي.

وأضافت الرابطة في بيان "رابطة الدوري تستطيع التأكيد اليوم أنه في أيام الثلاثاء 19 مايو والخميس 21 مايو والجمعة 22 مايو خضع 996 لاعبا وعاملا لفحوص كوفيد19. من بين هذه الفحوص، هناك حالتان إيجابيتان من ناديين. اللاعبون والعاملون المصابون بالفيروس سيخضعون للعزل الفردي لمدة سبعة أيام".

وقالت الرابطة إنها لن تقدم أي تفاصيل بشأن هوية الحالتين الإيجابيتين الجديدتين. وتوقف الدوري الممتاز منذ مارس لكن الحكومة وافقت على استئناف رياضات النخبة في أول يونيو. وتأمل رابطة الدوري الممتاز أن تستأنف المسابقة في يونيو لكن لم يتم تحديد موعد بعد.