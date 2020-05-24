دورتموند ينتظر عودة هوملز قبل لقاء بايرن الحاسم

يأمل مايكل زورك، المدير الرياضي لبروسيا دورتموند، أن ينجح المدافع ماتس هوملز في التعافي في الوقت المناسب قبل مواجهة بايرن ميونخ يوم الثلاثاء في مباراة ربما تحدد مصير لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.



وغادر هوملز الملعب مصاباً في الشوط الأول خلال فوز دورتموند 2-صفر على فولفسبورغ يوم السبت، بسبب مشكلة في وتر العرقوب.

ورفع دورتموند رصيده إلى 57 نقطة بفضل هذا الفوز خارج أرضه، ويتأخر بأربع نقاط وراء بايرن ميونخ المتصدر والبطل قبل مواجهتهما الحاسمة.



وقال زورك لموقع النادي على الإنترنت: كنا بحاجة لبعض الوقت من أجل التأقلم بعد خروج ماتس هوملز بسبب الإصابة، يعاني من مشكلة في وتر العرقوب منذ فترة، لكن نأمل أن ينجح في اللعب مرة أخرى يوم الثلاثاء.