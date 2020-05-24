رئيس ليون يصف قرار إنهاء الموسم وتتويج باريس بـ"الغبي"

جدد جان-ميشيل أولاس رئيس نادي أولمبيك ليون انتقاداته لقرار رابطة الدوري الفرنسي بإلغاء موسم دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم مبكرا، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتتويج باريس سان جيرمان بلقب البطولة، واصفاً القرار بأنه "غبي".



وجاءت تصريحات أولاس بعد حصول دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم السبت على الضوء الأخضر من الحكومة الإسبانية لاستئناف مبارياته في الشهر المقبل بعد توقفها لنحو شهرين بسبب الأزمة الصحية العالمية، وبحسب تصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني فإن المباريات من المرجح أن تستأنف في 12 من يونيو المقبل.



ونقلت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية في عددها يوم الأحد عن أولاس قوله: خلال الشهرين الأخيرين عكف المسؤولون الإسبان على المتابعة والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكن الغريب في الأمر هو أن خافيير تيباس حضر نفس الاجتماعات التي حضرها ديدييه كوليه رئيس رابطة الدوري الفرنسي وخاصة الاجتماع الذي عقد في 23 أبريل.



وأردف رئيس ليون: في الواقع ما قيل في هذا الاجتماع مع الاتحاد الأوروبي كان الصبر وعندما نرى أن مسؤولينا حضروا هذا الاجتماع واتخذوا قرارات مختلفة فلا بد لنا أن نشعر بأننا أغبياء تماما بالفعل.



وألغت رابطة الدوري الفرنسي بطولتي الدرجتين الأولى والثانية في الشهر الماضي قبل آخر 10 جولات من الموسم ما يعني حرمان ليون صاحب المركز السابع من فرصة اللعب على المستوى الأوروبي في الموسم المقبل بسبب موقعه في القائمة.



وتقدم ليون بطعن أمام محكمة إدارية لكن الطعن رفض يوم الجمعة الماضي، لكنه يتوقع أن يتقدم بطعن آخر أمام مجلس الدولة أعلى محكمة في فرنسا وكذلك سيفعل فريقا أميان وتولوز الهابطين.