شفاينشتايغر: غياب الجماهير يعد "أفضلية" لبايرن أمام دورتموند

قال باستيان شفاينشتايغر النجم السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إنه يرى بايرن المرشح الأوفر حظا في مباراة القمة المقررة أمام مضيفه بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وقال شفاينشتايغر، 35 عاما، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، في تصريحات لقناة "إيه.آر.دي" التلفزيونية الألمانية يوم الأحد: "الاستاد يؤثر بالفعل على الفريق الضيف. لذلك أعتقد أن غياب الجمهور عن الاستاد يشكل أفضلية للفريق البافاري".

وقال شفاينشتايغر إن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لدورتموند هو أن يظهر أنه فريق من الطراز الأول، ليس فقط على مستوى الدوري الألماني وإنما على مستوى أوروبا.

وأضاف شفاينشتايغر أن دورتموند يضم عددا من اللاعبين المتميزين أمثال جوليان براندت وجيدون سانشو لكن بايرن لديه أيضا لاعبون على مستويات عالية وقادرون على الحسم.

وقبل مباراة القمة المقررة مساء الثلاثاء، يحتل بايرن ميونخ حامل اللقب صدارة المسابقة بفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.